أحمد جمال يقدم التعازى لرامز وياسر جلال فى وفاة والدهما

قدم الفنان أحمد جمال، نجم برنامج «أراب أيدول 2» واجب العزاء للفنانين رامز وياسر جلال فى وفاة والدهما المخرج المسرحى أحمد جلال توفيق.

وكتب النجم المصرى تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» قائلاً: «خالص التعازي للفنان رامز جلال و الفنان ياسر جلال في وفاة والدهما المخرج ( أحمد جلال توفيق ) … اسأل الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

توفى المخرج المسرح أحمد جلال توفيق أمس، ويستقبل نجليه ياسر ورامز جلال العزاء فيه يوم الأحد بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.