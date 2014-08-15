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حبس صحفي سنغالي سنة وغرامة مليون فرنك لنشره معلومات مغلوطة عن إيبولا

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حبس صحفي سنغالي سنة وغرامة مليون فرنك لنشره معلومات مغلوطة عن إيبولا حبس صحفي سنغالي سنة وغرامة مليون فرنك لنشره معلومات مغلوطة عن إيبولا

قضت محكمة السنغال بحبس فليكس نزالي مدير صحيفة “لا تريبون” لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة مالية تقدر بمليون فرنك أفريقي (1500 يورو) لقيامه بنشر معلومات مغلوطة حول فيروس الإيبولا.

وذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم (الجمعة) أنه تم اعتقال “نزالي” يوم الاثنين الماضي عقب نشر مقال حول إصابة خمسة اشخاص بفيروس الإيبولا في السنغال.

يذكر أن السنغال شهدت يوم السبت الماضي رصد حالتين مشتبهتين فى داكار العاصمة وفى “ماتام” (شمال شرق) أثبتت نتائج التحاليل سلامتهما من المرض. وعلى الرغم من عدم نية السنغال غلق حدودها مع غينيا، منبع الفيروس، فإن داكار عززت من تدابير الرقابة والوقاية من المرض.
> أ ش أ

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