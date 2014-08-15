غضب بين أهالى “دهب” بجنوب سيناء بسبب انتشار محلات الخمور فى المناطق السكنية

اشتكى أهالى دهب بجنوب سيناء، من انتشار محلات الخمور فى المناطق السكنية، مما يعرض أطفالهم للضرر .

واحتج سكان شارع المليل بدهب بعد حصول أحد باعة الخمور على ترخيص لفتح محل لبيع الخمور فى شارع سكنى ومنعوا افتتاحه وجمعوا توقيعات تفيد تضررهم من تجاوز محلات الخمور محلات السوبر ماركت رغم تواجد الخمور فى جميع الفنادق والمنتجعات السياحية وتقدموا بشكاوي لجميع الجهات المسئولية التى لم تراعى القيم الاخلاقية للمصريين.

واستغاث السكان بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لمنع فتح محلات الخمور وسط المناطق السكنية، وأطلق محسن جعفر الناشط السيناوى مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعى لمنع فتح محلات بيع الخمور فى المناطق السكنية مشيرا إلى أن تلك المحلات تهدر القيم الاخلاقية لدى النشء وتجعل الناس فى صراع بين طاعة الشرع الالهى وطاعة القانون الوضعى.

وأشار جعفر إلى أن عدد محلات بيع الخمور فاق عدد محلات السوبر ماركت، موضحاً أن الأهالى جمعوا توقيعات لمنع فتحها فى مناطق سكنيه واشار جعفر انه لابد من منع فتح محلات بيع خمور فى الشوارع والاحياء السكنية .

وأوضح أن الأهالى يستغيثون بشيخ الأزهر لمنع انتشار محلات الخمور تعرض الأبناء الصغار للضرر لمجرد رؤيتهم لها وشراء البالغين لها، بالإضافة لأنها تؤدى لوقائع تحرش بالسائحين .