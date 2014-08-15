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ديلا خانم تنضم للموسم الثالث من "القبضاي"

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ديلا خانم تنضم للموسم الثالث من "القبضاي" ديلا خانم تنضم للموسم الثالث من "القبضاي"

الجمعة 15-08-2014 17:16

أكدت الصحافة التركية موافقة الممثلة التركية خديجة شندل الشهيرة بديلا خانم، على الإنضمام مبدئياً للموسم الثالث من المسلسل التركي الناجح (القبضاي) المعروف عربيا بـ (القبضاي) من بطولة: كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا ،وبيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة الذي كان من المفترض عرضه لموسمين فقط عند إنتاجه إلا أن نجاحه الجماهيري الكبير وتصدره المراتب الأولى أسبوعيا في نسبة المشاهدة ،وتجاوزه النجاح المحلي في تركيا إلى دول أوروبا والشرق الأوسط جعل جهته المنتجة تقرر تمديد عرضه إلى موسم ثالث رغم رغبة بطليه كينان وبيرغوزار بانتهائه لأخذ قسط طويل من الراحة، وستقوم خديجة بدور الصديقة المقربة من القاضية فريدة.
خديجة شندل وبيرغوزار كوريل صديقتان مقربتان جداً في الواقع، وشاركت هوليا دارجان والدة بيرغوزار كوريل خديجة شندل بطولة مسلسلها (ديلا هانم) الذي حقق نجاحاً مميزاً على مدار موسمين كاملين.

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سيدتي