نجوم هوليوود يودّعون روبن وليامز بعبارات مؤثرة

أثارت وفاة النجم الجماهيري العالمي Robin Williams ضجّة هائلة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، كما شكّلت صدمة كبيرة ومحزنة لجميع النجوم ومحبّيه ومتتبّعيه، الذين واكبوه طوال مسيرته الفنية الحافلة بالنجاحات والأعمال، والتي أدخلت البهجة والبسمة إلى قلوبهم.

ومهما طال الكلام، فلن يُعبّر عن مدى أسف زملاء الراحل لخسارتهم ممثلاً بحجمه وقيمته، إلا أنّ بعض الكلام قد يُبيّن مبلغ الأسى، خصوصاً إذا كان صادراً عن نجوم زملاء...وفي ما يلي، لائحة ببعض أولئك الذين وجّهوا كلمات من القلب، مُعربين بها عن حزنهم، ومقدّمين تعازيهم الحارة إلى عائلة Robin، الذي غاب عن الساحة تاركاً خلفه بصمة بارزة في عالم الكوميديا الهادفة.

الممثلة الماليزية Sharifah Amani: "فلترقد بسلام Robin Williams.. شكراً على كلّ ما قدّمته لنا طوال هذه السنوات من ضحك وسعادة وسحر".

الممثلة Lindsey Lohan: "النجم الراحل زارني للمرة الأولى خلال تصوير الفيلم الكوميدي The Parent Trap. لن أنسى لطفه وشخصيّته الجميلة، إنه فعلاً خسارة كبيرة.. تعازينا الحارة".



النجم الكوميدي Neil Patrick Harris: "أنا مصدوم جداً بخبر وفاة Robin Williams، الذي بعث السعادة والفرحة في قلوب الملايين".

المغنية العالمية Rihanna: "كسرت قلوبنا برحيلك.. أتمنى أن ترقد روحك بسلام وطمأنينة".

الممثل James Franco: "تحياتي وحبّي الكبير إلى Robin Williams".

النجمة Taylor Swift: "انفطر قلبي على Robin Williams وعائلته".

مصمّمة المشاهير Vera Wang: "النجم Robin Williams بالنسبة إليّ أحد أهمّ رموز الفنّ وأكثرهم ذكاءً وحرية وشجاعة.. أقدّم أحرّ التعازي إلى عائلته على هذه الخسارة التي لا تُقدّر بثمن".

نجم Pint Panther الممثل Steve Martin: "لا أصدّق أننا خسرنا موهبة مهمّة وروحاً طاهرة مثل Robin.. تعازينا الحارة".

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