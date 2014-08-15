مسؤول روسي: موسكو تتعاقد على شراء مقاتلات «ميج -35» قريباً

أعلن رئيس شركة صناعة الطائرات الروسية الموحدة، ميخائيل بوجوسيان، أنه قد يتم في القريب العاجل التوقيع على عقد توريد مقاتلات من طراز «ميج-35» الحديثة لوزارة الدفاع الروسية.

وقال بوجوسيان في حديث لوكالة أنباء «إيتارــتاس»، الجمعة، على هامش معرض «أوبورون أكسبو-2014»، إن برنامج الدولة للتسليح يتضمن شراء طائرات حربية حديثة من طراز «ميج-35»، لافتاً إلى أنه يأمل أن تبدأ المباحثات مع وزارة الدفاع الروسية حول التوقيع على هذه العقود في القريب العاجل.

>وأضاف «أن وزارة الدفاع الروسية ستستلم في هذا العام الدفعة الثانية من المقاتلات البحرية من طراز «ميج -29 ك»، كما ستتسلم الدفعة الثالثة من هذه الطائرات التي تتمركز على حاملات الطائرات في 2015.

>وأشار إلى أنه في الفترات القريبة المقبلة سيتم إنتاج حوالي مائة مقاتلة من طراز «ميج- 35 س».

>وكان بوجوسيان قد ذكر في وقت سابق أنه يخطط في الفترة التالية لعام 2016 للتوقيع على عقد حول توريد مقاتلات «ميج -35 س» لوزارة الدفاع الروسية.

>يذكر أن هذه الطائرة تعد من المقاتلات المتعددة الوظائف من الجيل «++4».