أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مسؤول روسي: موسكو تتعاقد على شراء مقاتلات «ميج -35» قريباً

Google+ Print

أعلن رئيس شركة صناعة الطائرات الروسية الموحدة، ميخائيل بوجوسيان، أنه قد يتم في القريب العاجل التوقيع على عقد توريد مقاتلات من طراز «ميج-35» الحديثة لوزارة الدفاع الروسية.

وقال بوجوسيان في حديث لوكالة أنباء «إيتارــتاس»، الجمعة، على هامش معرض «أوبورون أكسبو-2014»، إن برنامج الدولة للتسليح يتضمن شراء طائرات حربية حديثة من طراز «ميج-35»، لافتاً إلى أنه يأمل أن تبدأ المباحثات مع وزارة الدفاع الروسية حول التوقيع على هذه العقود في القريب العاجل.
>وأضاف «أن وزارة الدفاع الروسية ستستلم في هذا العام الدفعة الثانية من المقاتلات البحرية من طراز «ميج -29 ك»، كما ستتسلم الدفعة الثالثة من هذه الطائرات التي تتمركز على حاملات الطائرات في 2015.
>وأشار إلى أنه في الفترات القريبة المقبلة سيتم إنتاج حوالي مائة مقاتلة من طراز «ميج- 35 س».
>وكان بوجوسيان قد ذكر في وقت سابق أنه يخطط في الفترة التالية لعام 2016 للتوقيع على عقد حول توريد مقاتلات «ميج -35 س» لوزارة الدفاع الروسية.
>يذكر أن هذه الطائرة تعد من المقاتلات المتعددة الوظائف من الجيل «++4».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية