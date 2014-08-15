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ضبط نصف طن بانجو بمركب بطريق السويس رأس صدر

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ضبط نصف طن بانجو بمركب بطريق السويس رأس صدر ضبط نصف طن بانجو بمركب بطريق السويس رأس صدر

نبات البانجو

تمكنت قوات  حرس الحدود بالسويس، اليوم الجمعة، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر قبل تهريبها عن طريق مركب صيد عبر خليج السويس بطريق السويس رأس صدر.

تلقي مكتب حرس حدود الجيش الثالث أخطارا بنجاح القوات البحرية المتمركزة والمسئولة عن تأمين خليج السويس بالتنسيق مع حرس الحدود بطريق السويس سيناء جنوب رأس صدر من الأشتباه فى مركب صيد قريبة من الشاطئ ويقوم من عليها بانزال اجولة .

وعلى الفور، تدخلت القوات وبمطارده هؤلاء فروا هاربين عبر المركب فى عرض البحر ، حيث تم ضبط الأجولة الموجودة على الشاطئ وعثر بداخلها على 20 جوال بداخلها لفافة صغيرة من نبات البانجو تزن نصف بانجو.

وتم التحفظ على المضبوطات بأحد المناطق العسكرية وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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