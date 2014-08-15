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“حمادة كوته” يقرر افتتاح بيت لتريبة النمور والأسود النادرة في روسيا

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“حمادة كوته” يقرر افتتاح بيت لتريبة النمور والأسود النادرة في روسيا “حمادة كوته” يقرر افتتاح بيت لتريبة النمور والأسود النادرة في روسيا

قرر مدرب الاسود الشهير حمادة كوته افتتاح بيت لتربية أسود النيل في بلدة (فيازما) بالقرب من مدينة سمولينسك الروسية.

وأشار الموقع الاليكترونى لراديو صوت روسيا إلى أن المدرب المصري قام بشراء الأرض لبناء البيت، حيث ستعيش فيه النمور البنغالية والسيبيرية، بالإضافة إلى الأسود.

ونقل الموقع الروسي اليوم الجمعة عن حمادة كوته قوله إن “جميع الراغبين في زيارة البيت سيتمكنون من مشاهدة الحيوانات النادرة وإطعامها”.

ويعتزم المدرب البدء بالبناء في سبتمبر المقبل، حيث أنه ينتظر حاليا موافقة إدارة المدينة.

ويعمل حمادة كوته على تدريب الحيوانات منذ 14 عاما، ويتجول خلال السنوات الثلاث الأخيرة في روسيا ويتلكم اللغة الروسية، ويمثل حمادة الجيل السادس من عائلة كوته الشهيرة في بتدريب الأسود والنمور.. وكانت محسنة كوته الأولى في عائلة كوته كأول “مدرب امرأة” للأسود والنمور في العالم العربي.
> أ ش أ

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