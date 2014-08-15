ضبط 880 لتر سولار و550 كيلوجرام دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء بدمياط

تمكنت مباحث التموين بدمياط من شن حملة إستهدفت الخارجين على القانون، وأسفرت عن ضبط السيارة رقم د هـ ص 4356 محملة بـ44 جركن سولار سعة الواحد ” 20 ” لتر بإجمالي 880 لتر سولار، قيادة محمد تيسير ، ا سن 21 سائق، أثناء تواجده بكمين شطا دائرة مركز شرطة دمياط ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13523 جنح مركز دمياط لسنة 2014م.

و تم ضبط 11 جوال دقيق بلدي مدعم وزن الواحد ( 50 ) كجم بإجمالي ( 550 ) كجم و 5 أسطوانة غاز منزلية سعة الواحدة ( 12.5 ) كجم جميعها ممتلئة داخل مخبز بدون ترخيص بالمجاورة الثانية / دائرة قسم دمياط الجديدة، ملك السيد عبد الحميد .ا سن 45 عامل ومقيم بذات العنوان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4350 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2014م.

وتم ضبط ” 12 ” برطمان سمن بلدي ـ ” 5 ” علب لوز مقشر ـ “11 ” علبة عين جمل ـ ” 2 ” علبة زيت ـ ” 8 ” علب أراسياً ـ ” 3 ” علب جوز الهند ـ ” 2 ” علبة بندق ] وجميعها بدون بيانات مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت الزقزوقي بمدينة رأس البر .. ملك محمد .م .س سن 40 ومقيم الشيخ درغام / دائرة مركز دمياط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3836 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2014م .

وتم ضبط 18 برطمان سمن بلدي بدون بيانات مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت أبوالسعود بشارع 63 / دائرة قسم رأس البر، ملك عمرو .ا سن 47 ومقيم بذات العنوان، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3835 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2014م.