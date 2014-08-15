أفضل 5 طرق لتلميع وتنظيف الفضة

تعتبر الفضة من أجمل المعادن، يتنوع استخدامها ليشمل جميع المجالات: من الأناقة الى المجوهرات مرورا بالتزيين المنزلي كالأطباق و الأواني المنزلية.

ولكن للأسف، تعتبر الفضة أيضا هشة و حساسة مقارنة مع المعادن الأخرى، مما يجعلها عرضة للتشويه، التلوث، البقع، و الخدوش. نظرا لخصوصية الفضة عند كثير من الناس، يمكن لعملية تنظيف القطع الفضية أن تكون مخيفة خشية تعرضها لأي أذى قد يكون غير قابل للاصلاح. اليك النبأ السار: يمكنك تنظيف أو تلميع الفضة من المنزل بدون الحاجة لأن تكون خبيرا في الميدان. و هذه بعض الخطوات و الطرق لمساعدتك على تلميع قطعك الفضية.

الطريقة الأولى : التنظيف

التنظيف بعد الاستعمال من حين لاخر. القطع الفضية التي تستخدم نادرا ما تعاني من بقع و تشوهات. عندما لا توجد بقع أو عند بداية تشكلها، قم بغسل المجوهرات الفضية في الماء الدافئ (وليس الساخن) مع استعمال منظفات خفيفة خالية من الفوسفات.

الغسل المنفصل، يعتبر غسل القطع الفضية بشكل منفصل عن غيرها من الأطباق فكرة رائعة نظرا لاحتمال خطر تعرض الفضة لخدوش من طرف القطع المعدنية الأخرى كما أن الحديد المقاوم للصدأ يمكن أن يلحق ضررا بالقطع الفضية اذا ما كان احتكاك بينهما.

تجنب استخدام القفازات المطاطية عند غسل الفضة ، لأن المطاط يتلف المجوهرات الفضية.

الطريقة الثانية : التلميع بالقماش

استخدام قطعة قماش ناعمة لفرك الفضة بلطف و تنظيفها. بعد ذلك، قم بتجفيفها فورا باستعمال منشفة ناعمة، ويتم تلميع القطعة الفضية باسخدام قطعة قماش قطنية.

الطريقة الثالثة: معجون الأسنان

قم باختيار معجون أسنان دون الحاجة لشراء الخاص بتبييض الأسنان. خذ قطعة قماش مبللة أو اسفنجة رطبة و ضع بعض من معجون الأسنان عليها. افرك بلطف القطعة الفضية بشكل مستقيم ذهابا و إيابا. طريقة أخرى، يمكن أن تبلل القطعة الفضية، بعد ذلك تضع معجون الأسنان مباشرة على سطح القطعة و التي يمكن أن تبلل مرة أخرى، مع الفرك.

في كلا الحالتين ، يجب أن يكون الفرك بلطف، و إذا لاحظت خدش في أي نقطة ، اوقف الفرك و اشطف الفرشاة بالماء. عند ملاحظتك لتلوث قطعة القماش أو الإسفنج و تغير لونها للأسود، قم بإضافة المزيد من معجون الأسنان إلى الجزء النظيف من القماش أو الاسفنج المبلل و مواصلة التلميع بلطف. بعد ذلك، اشطف جيدا القطع الفضية بالماء الحار والتجفيف باستعمال منشفة ناعمة.

الطريقة الرابعة : الملح

تسخين وعاء بحجم مناسب من الماء ، وتذويب كمية كبيرة من ملح الطعام داخل الماء . استخدام كمية كافية من الملح بحيث يستغرق ما لا يقل عن دقيقة لتذويبه في الماء الساخن مع التحريك المستمر.

يمكن أيضا استعمال بكربونات الصوديوم. قم بتشكيل شريط من رقائق الألومنيوم و وضعه في وعاء الماء الساخن . قم بتنظيف الفضة بالماء و الصابون و ضعها داخل الماء الساخن لعدة دقائق. ستلاحظ أن التشوهات ستزول. اذا لم تزل، قم بتنظيفها بالماء والصابون باستعمال قطعة قماش مبللة قبل إعادتها الى الماء الساخن.

الطريقة الخامسة : بكربونات الصوديوم

يمكن لبكربونات الصوديوم أن تزيل التشوهات الصعبة، ولكن لا تستخدمها إلا إذا كنت لا تمانع خطر تضرر القطعة الفضية . تعتبر بيكربونات الصوديوم عنصر كشط و مفتت للمجوهرات الفضية. إصنع عجينة من البيكربونات مع قليل من الماء الدافئ.