تفجير برج كهرباء ضغط عالى بالمنوفية وإبطال قنبلة بموقع الحادث

استيقظ فجر اليوم ، السبت ، المئات من أهالي قرية كفر العشري مركز منوف بمحافظة المنوفية على سماع دوي انفجار ضخم استهدف برج للضغط العالي على أطراف القرية وزرع قنبلة أخرى بمكان الحادث تمكن خبراء المفرقعات من إكتشافها والتعامل معاها بإبطال مفعلها .

> على الفور إنتلقت القيادات الأمنية لمكان الحادث وتبين انفجار قنبلة اسفل قاعدة البرج مما أدت الى انهياره والذي يعمل بقوة 60 ألف فولت وبالتفتيش عثر على قنبلة أخرى لم تنفجر وتعامل معها خبراء المفرقعات بإبطال مفعولها .

> وأكد مصدر أمنى من مكان الحادث أن التيار انقطع عن القرية بالكامل ولم تمتد الانقطاعات للقرى المجاورة حيث أن البرج متوسط الجهد يعمل بالاسلاك المتوسطة جراء إنفجار القنبلة الأولى

> وأكد أن الانفجار نتج عنه انهيار البرج على أحد جانبية وسط الزراعات ولم يسفر الحادث عن ايه خسائر بشرية لبعده عن الكتلة السكنية مشيرا إلى أنه جارى جمع مشاهدات الاهالي عن الواقعة وتكليف إدارة البحث الجنائى بضبط الجناة .