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«الشباب والرياضة» تستضيف 1500 من الأسقفية بالمعسكرات الصيفية

  • مصر
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تستضيف وزارة الشباب والرياضة 1500 شابا وفتاة من الشباب الأقباط بالمدن الشبابية بأبي قير وشرم الشيخ خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ضمن معسكرات ورحلات صيف 2014 التي تنظمها الوزارة.

وكان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قد وافق على الطلب المقدم من أسقفية الشباب لتخصيص 3 أفواج لشباب الأقباط المشاركين بأنشطة الأسقفية حيث تحدد الفوج الأول في الفترة من 4 – 8 أكتوبر بمشاركة 800 شاب وفتاة وتستقبلهم المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بينما يشارك في الفوج الثانى 350 شاب وفتاة في الفترة من 28 -31 أكتوبر المقبل والفوج الثالث من 6 حتى 9 نوفمبر بمشاركة 350 مشارك بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

وتتضمن تلك المعسكرات تنفيذ وزارة الشباب الرياضة لبرنامج متكامل فضلًا عن الإعاشة والانتقالات الداخلية للشباب المشاركين، وتقوم بوضع برنامج تثقيفي ترفيهى لهم يستهدف زيارة أبرز المعالم السياحية التي تتميز بها محافظات التنفيذ.

يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وأسقفية الشباب، وحرص الوزارة على دمج الشباب الأقباط في الأنشطة والبرامج التي تنفذها بمختلف المحافظات باعتبارهم شريك أساسي في بناء المجتمع.

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