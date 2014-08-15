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«المغير» يدعم «كتائب حلون»: «أمد يدي لكل من يصوب سلاحه نحو عدو الله»

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قال أحمد المغير، الناشط بجماعة الإخوان المسلمين، إنه يدعم «كتائب حلون المسلحة»، و«المقاومة الشعبية»، و«الأيام الحاسمة»، معلنًا أن الجهات السابقة «هي ما كنت أعمل عليه أنا وعشرات الشباب منذ شهور سقط منهم البعض، وطورد منهم، واعتقل البعض، اليوم بداية مختلفة تماما».

وكانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم «كتائب حلوان»، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مجموعة من الملثمين المسلحين يتوعدون الجيش ووزارة الداخلية.

وتابع «المغير»، في صفحته على «فيس بوك»، فجر الجمعة: «اليوم هو يوم تنحية الخلافات جانبا وتوجيه كل أسلحتنا تجاه العدو المشترك، سأظل أدعو لعقيدتي وديني وما أرى فيه صلاح ورشاد هذه الأمة وما أراه حقا فلا نصر ولا تمكين إلا بالعودة إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم».

وأردف: «أمد يدي لكل مجاهد في ، أدعم كل من يصوب سلاحه نحو عدو الله وعدونا حتى لو كان سلاحه هذا مجرد حجر، أدعم المقاومة الشعبية، والأيام الحاسمة، والتحالف الثوري، وكتائب أسود حلوان».

ودعا «الجميع لإخلاص نياتهم لله ولله وحده لا شريك له من شرعية أو ديمقراطية أو قومية أو حدود أو مجتمع دولي وأعلموا أننا (ما لنا غيرك يا الله) اهتفوا بها عاليا كأبطال سوريا فهو وحده الناصر وهو وحده المعين».

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