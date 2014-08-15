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اليوم.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة في «قناة السويس» الجديدة

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اليوم.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة في «قناة السويس» الجديدة اليوم.. وزير الأوقاف يخطب الجمعة في «قناة السويس» الجديدة

وزير الأوقاف

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، خطبة الجمعة بقناة السويس، للعاملين بموقع حفر القناة الجديدة تشجيعاً لهم، مع تكليف خطيب دائم من علماء الأزهر .

كما يتوجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر بزيارةٍ خاصة مطلع الأسبوع المقبل لمشروع قناة السويس الجديدة، تشجيعًا للعاملين بالقناة .

وقال وزير الأوقاف في تصريحات صحفية: « الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه بضرورة وجود أهل العلم من علماء الأزهر الشريف دائمًا بين العاملين؛ لتشجيعهم وليشدُّوا على أيديهم».

وأشار الوزير إلى أن المشروع هو مشروع المصريين جميعًا، مطالباً بتكاتف كلِّ فئات الشعب لإنجاز هذا المشروع القومي الذي لطالما يحلم به المصريون جميعًا منذ زمن بعيد.

وأضاف: « جزى الله خيرًا كلَّ مَن أسهم ويسهم في استكمال هذا الحدث العظيم والمشروع القومي الكبير».

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