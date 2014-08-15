والدة نوال الزغبي ترافقها خلال حفلها في مهرجان الحدث

ختام مهرجانات الحدث شرق بيروت كان مسكاً مع الفنانة نوال الزغبي التي خطفت الأنظار بإطلالتها الجميلة، بثوبها الذهبي الذي ابتاعته خصيصاً من باريس كما علمت "سيدتي نت" وبتسريحة ضفيرة لافتة.

اعتلت نوال المسرح عند الساعة العاشرة والنصف تقريباً، وافتتحت حفلها بأغنية "ألف ومية" وهتف لها الجمهور الحاضر بشكل كبير وشهد حفلها إقبالاً كبيرا من معجبيها ومن كل المناطق اللبنانية.

نوال بدت على المسرح كفراشة تشع ذهباً، حيث قدمت أشهر أغانيها مثل أغنية "الليالي" و"ماندم عليك" وقدمت أيضا أغنية للراحلة وردة "بكرا يا حبيبي" وهي تحرص دائماً في كل حفلاتها أن يكون للراحلة وردة حصة في حفلها عربون وفاء ومحبة من نوال لها، ولأنّ نجاح وائل كفوري ونوال الزّغبي في أغنية "مين حبيبي أنا" لا يزال حاضراً قدمتها نوال للجمهور.

حضور والدة نوال

اللافت في الحفل كان حضور والدة نوال معها التي رفضت التقاط الصور لها، إلا أن صديقة نوال وتدعى فرح أقنعتها بالتقاط صورة لهما، وبدت والدة نوال سعيدة بابنتها وهي تحرص من وقت لآخر على مرافقتها في حفلاتها أو خلال تسجيل بعض أغنياتها، وآخر مرة حضرت فيها والدة نوال عها كانت منذ عامين خلال تصوير نوال أغنية أوبريت الجيش اللبناني.

نوال ترقص مع طفلة

جمهور نوال أتى حاملاً معه صورها وهتف باسمها على المدرجات، وكان لافتاً صعود فتاة تبلغ من العمر حوالي ست سنوات إلى المسرح، وقدمت صورة لنوال، فقبلتها الأخيرة ورقصت معها، كما صعد طفل آخر مرتدياً البذة العسكرية، فأخذت نوال قبعته ووضعتها على رأسها وقبلته.

غنت نوال ما يقارب الساعة والنصف أمتعت خلالها الجمهور بأجمل أغانيها القديمة والجديدة. يبقى أن نذكر أن نوال تبرعت بأجرها لصالح مؤسسة الجيش اللبناني، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم نوال بهذه الخطوة، فهي سبق وأن غنت للجيش ومجاناً خلال حفل أحيته في مدينة صيدا الجنوبية إلى جانب الفنان المعتزل فضل شاكر.

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