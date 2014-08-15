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«نتنياهو»: لن ننهي عملية «الجرف الصامد» قبل تحقيق أهدافها

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إن الجيش الإسرائيلي لن ينهي عملية «الجرف الصامد» التي يشنها على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء المجالس المحلية في المستوطنات الجنوبية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، حسب بيان وزعه مكتبه على وسائل الإعلام.

وأشار «نتنياهو» إلى أن «الجيش الإسرائيلي أطلق عملية الجرف الصامد بعد أن عادت حماس إلى إطلاق الصواريخ على البلدات الجنوبية».

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش استكمل تدمير نظام الأنفاق الذي كان من المخطط له شن هجمات على البلدات الجنوبية.

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