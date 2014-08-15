نيجيريا تسجل رابع وفاة بـ«إيبولا»

أكدت نيجيريا، الخميس، وفاة ممرضة أخرى جراء إصابتها بإيبولا، لتكون بذلك حالة الوفاة الرابعة بالفيروس القاتل منذ أن سجلت وفاة الضحية الأولى في 24 يوليو الماضي.

وقال وزير الصحة، نيبوتشي تشوكوفي، في بيان له بالعاصمة أبوجا إن «حالة الوفاة الرابعة التي سجلت اليوم كانت ممرضة نيجيرية».

وأشار الوزير إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «إيبولا» يبقى 10، وليس 11 كما ذكر في وقت سابق من يوم الخميس نقلا عنه.

ومضى قائلا: «من المهم أن نلاحظ أن عدد الحالات المؤكدة لا يزال حتى اليوم 10، وليس 11 كما أعلن في وقت سابق من هذا الصباح».