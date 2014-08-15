كارول سماحة تتفقّد الأيتام في لبنان وتُطلق حملة الشنطة المدرسية

قامت الفنانة كارول سماحة، بصفتها سفيرة النوايا الحسنة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية "GNRD "، بزيارة جمعية رعاية الأيتام في مدينة صيدا اللبنانية، حيث ركّزت الزيارة بشكل أساسيّ على تَفقّد الأطفال والاطمئنان إلى أوضاعهم، لأنّهم يواجهون ظروفاً اجتماعيّة واقتصاديّة قاسية، لا سيّما الأيتام منهم وذوي الاحتياجات الخاصّة والصُّم.

وقد أمضت سماحة باقي اليوم مع الأطفال، وتفاعلت معهم من خلال الأغاني والألعاب، كما قامت بتقديم الهدايا لعشرات الأطفال في الجمعية.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بانطلاق باكورة أعمالها الإنسانيّة في لبنان، بعد أن انطلقت سابقاً في كلّ من الأردن ومصر، في وقت باتت هذه الزيارة هي الرابعة لها مع الشبكة. وشدّدت سماحة على إظهار رغبتها في الاستمرار بأعمالها الإنسانية مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، معبّرةً عن أسفها لما شاهدته من أوضاع إنسانية صعبة، سواء في مخيّم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن أو في عشوائيّات مصر.

وأبدت سفيرة النوايا الحسنة سعادتها بزيارة الأطفال في جمعية رعاية الأيتام، معلنة إطلاق حملة "الشنطة المدرسية" لـ700 طفل في مدرسة "أجيال"؛ وهي مدرسة مجّانية تتبع الجمعية، ومشيرة إلى أنّ هدف هذه الحملة هي جمع تبرّعات لتجهيز أطفال المدرسة بالشنطة والكتب المدرسيّة والقرطاسيّة.

وختمت الفنانة اللبنانية كلمتها بالإشادة بدور الشبكة الدولية للحقوق والتنمية "GNRD "، معتبرة أنها مؤسّسة أفعال لا أقوال.

ودعت سماحة عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، كل من يرغب في التّبرع لصالح حملة "الشنطة المدرسية" لجمعية رعاية الأيتام في صيدا الدخول إلى الرابط الخاص بالجمعية.

بدوره، تحدّث السيد وليد مكاوي باسم جمعية رعاية الأيتام، وعرّف بنشاط المؤسسة، كما شكرالشبكة الدولية للحقوق والتنمية وسماحة على الأعمال الإنسانية والتنموية في مختلف الدول.

من جهتها، ختمت السّيدة ميسا سليمان، منسّقة المجموعات الشبابية للشبكة الدولية في لبنان، بالإعلان عن استمرارهم في بذل جهودهم لخدمة المجتمع اللبناني وتنميته، والعمل على التوعية بشأن حقوق الإنسان في لبنان وتعزيزها واحترامها.

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