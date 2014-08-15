أصالة ترفض تكذيب تصريحاتها حول تأييدها لتنظيم داعش

أكّد أحد معجبي المطربة السورية أصالة نصري لـ"سيدتي نت"، رفض ذكر اسمه، أنّ الفنانة طلبت من معجبيها عدم نشر أيّ تكذيب، لما نُشر عن لسانها مؤخّراً، حول رفضها حرب الجيش العراقي ضد تنظيم داعش، وأوضحت لهم بأنّ التصريح لا يستحقّ الردّ أو النفي، لأنّ الجمهور يعلم جيّداً من هي أصالة، والشائعة تكذّب نفسها بمرور الوقت، على حدّ تعبير الفنانة.

يُشار إلى أنّ التصريح المُلفّق كان قد نُشر في إحدى الصحف العراقية، حيث نُسب إلى أصالة نصري قولها: "أنا ضدّ الجيش العراقي في محاربته لداعش الذي يقطع الرؤوس بالحق".

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