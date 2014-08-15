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وفاة الإعلامية السورية فريال أحمد

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وفاة الإعلامية السورية فريال أحمد وفاة الإعلامية السورية فريال أحمد

الجمعة 15-08-2014 00:05

توفّت الإعلامية السورية فريال أحمد يوم الإربعاء عن عمر ناهز الـ60 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكانت فريال قد عملت في إذاعة دمشق لأكثر من ثلاثين عاماً، حيث قدمت العديد من البرامج أشهرها "مرحبا يا صباح"، وترأسّت قبل مرضها دائرة المنوعات في الإذاعة.

وقد عُرفت أحمد بصوتها الجميل، وتميزت بمهنيتها العالية وحبّها للعمل، فضلاً عن امتلاكها موهبة كتابة الشعر والنثر.

 

 

 

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