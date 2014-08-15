وفاة الإعلامية السورية فريال أحمد

توفّت الإعلامية السورية فريال أحمد يوم الإربعاء عن عمر ناهز الـ60 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وكانت فريال قد عملت في إذاعة دمشق لأكثر من ثلاثين عاماً، حيث قدمت العديد من البرامج أشهرها "مرحبا يا صباح"، وترأسّت قبل مرضها دائرة المنوعات في الإذاعة.

وقد عُرفت أحمد بصوتها الجميل، وتميزت بمهنيتها العالية وحبّها للعمل، فضلاً عن امتلاكها موهبة كتابة الشعر والنثر.

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