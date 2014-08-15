هل ارتبط طليق هيفا وهبي بمي عز الدين؟

تردّدت أنباء مؤخراً، تفيد بارتباط الفنانة مي عز الدين برجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليق الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، فيما قيل أيضاً إنّ أبو هشيمة دائم الزيارة لعز الدين ولوالدتها في المنزل.

"سيدتي نت" علم من أحد المقرّبين من مي بأنه لا يوجد أيّ ارتباط بين الاثنين، مؤكّداً أنه لو حصل ذلك لكان أُعلن فوراً، موضحاً أنّ ما يربط الاثنين هو علاقة صداقة فقط.

والجدير ذكره أنّ مي كان قد سبق لها أن أكّدت مراراً قبل ارتباطها الرسمي بلاعب كرة القدم المصري محمد زيدان، الذي انفصلت عنه، أنّ ما يجمعها به هو صداقة فقط، معتبرةً أنّ كلّ ما يُقال عن مشروع ارتباط ليس له أيّ أساس من الصحة، ليتفاجىء الجميع بعدها بإعلان خطوبتهما حينها.

فهل تتكرّر القصة مجدّداً ويتمّ الإعلان عن ارتباط رسميّ بين مي وأبو هشيمة؟

وبالعودة إلى علاقة كلّ من أبو هشيمة وعز الدين بالشائعات، نذكر بعض الشائعات التي طالت كلّاً منهما. فقد سبق وطاردت مي بقوّة شائعة ارتباطها بالمطرب تامر حسني، بعد سلسلة أفلامهما معاً، والكيمياء التي وجدها الجمهور بينهما، كما أُطلقت شائعة تفيد بأنّ مي ارتبطت بشاب من خارج الوسط الفني وهو ما نفته الممثلة حينذاك.

أما أبو هشيمة فطاردته أيضاً شائعات عاطفية، حيث تناولته شائعة تؤكّد زواجه من مهرة كريمة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، إلا أنّه نفى هذا الخبر تماماً، لتُطلق بعدها شائعة زواجه من الفنانة العراقية شذى حسون، ولتخرج هي هذه المرّة وتؤكّد بأنّها مجرّد شائعة أُثيرت بسبب تعدّد زياراتها إلى مصر. بعدها، تسرّبت شائعة تفيد بارتباط أبوهشيمة بإحدى الفنانات، من دون الإعلان عن اسم هذه الفنانة، إلا أنّ أبو هشيمة نفى بالقول: "أنا أعزب".

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