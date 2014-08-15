دمج 369 طالباً معاقاً في مدارس رأس الخيمة منذ 2008

بدأت منطقة رأس الخيمة التعليمية إجراءات قبول 12 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في المدارس.

وقالت عائشة الزيداني رئيسة وحدة التربية الخاصة في المنطقة: إن المقابلات ستستمر خلال الفترة المقبلة وحتى مع بداية العام الدراسي 2014 – 2015م، لإتمام عمليات الدمج لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في رأس الخيمة والتي بدأت منذ سنوات، ونجحت في تحسين أوضاع العديد من هذه الفئات.

وأشارت إلى أن مجموعة الطلبة المدمجين في المدارس منذ عام 2008 إلى 2014 قد وصل إلى 369 طالبا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية، موزعين على 108 طلاب صعوبة تعلم، و22 طالباً و28 طالباً يتوزعون ما بين إعاقة جسمية أو صحية أو كليهما، و25 إعاقة بصرية، و 18 إعاقة سمعية، و137 اضطرابات لغة وتواصل، و 8 توحد، و 10 اضطرابات انفعالية وسلوكية، و31 إعاقات ذهنية.

وبينت أن التربية الخاصة ستشهد تطورات نوعية مع بداية العام القادم تشمل الطالب والمعلم علاقاتهم بالميدان والمجتمع، تقوم بها الجهات المختصة في الوزارة والمنطقة، مؤكدة أن لجنة التربية الخاصة في منطقة رأس الخيمة التعليمية والتي قامت بالمقابلات تضم معلمي وتوجيه التربية الخاصة، وأخصائي نفسي ونطق.