ضبط 9 من تنظيم الإخوان لقيامهم بإشعال النيران فى «كشك كهرباء» بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، بمساعده أهالى مدينة الفيوم من ضبط 9 من عناصر تنظيم الإخوان حال قيامهم بإشعال النيران فى محول كهرباء بشارع المحمدية وسط مدينة الفيوم .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن، مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتجمع 200 من عناصر تنظيم الإخوان بشارع السنترال.

وقامت القوات بمطاردتهم والتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع إلا أنهم اتجهوا ناحية محول كهرباء بشارع المحمدية وقاموا بإلقاء الألعاب النارية والشماريخ أسفل المحول مما أدى لاشتعال النيران فى القمامة أسفل وبجوار المحول واشتعال النيران فى قاعدة المحول ونتج عن ذلك إتلاف بعض أجزاء المحول وتصدى لهم أهالى المنطقة.

وتمكنت القوات بمساعدة الأهالى من ضبط 9 منهم وهم محمد قرنى شعبان 29 سنة نجار من قرية سنهور القبلية بمركز سنورس ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخالفة قانون التظاهر ، وبلال ناصر لطيف 21 سنة من قرية شدموه بمركز إطسا وبحوزته شمروخين ، وأحمد زكريا محمود 28 سنة عامل من قرية فيديمين مركز سنورس وبحوزته 3 شماريخ ، ومهدى محمود حسين 31 سنة فلاح من منشأة طنطاوى بمركز سنورس ، وعبد الرحمن محمد أحمد 18 سنة طالب من الفوال ، ومحمود عبد العال على 20 سنة طالب من دفنو ، ومحمود لطفى عمر 16 سنة طالب من بندر إطسا ، وعبد الرحمن أبو الحارث جبيلى 15 سنة سباك من سنهور القبلية ، وأحمد محمد محمد 22 سنة عامل من بندر سنورس وبحوزته 3 شماريخ ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.