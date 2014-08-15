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إغلاق 9 محلات مخالفة لقرار التأنيث في مجمع الظهران

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    نفذ مكتبا عمل الخبر والدمام التابعيان لفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية بقسميها الرجال والنساء، مساء الاثنين، حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع شرطة وبلدية الظهران، استهدفت مجمع الظهران التجاري للوقوف على مدى التزام المنشآت باقتصار العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على النساء، وأسفرت عن إغلاق تسعة محلات مخالفة لقرار التأنيث، ورصد العديد من المخالفات المتنوعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن الفالح في تصريح له، أن هذه الحملة تهدف إلى تطبيق الأنظمة التي أقرتها الدولة لضبط المخالفات غير النظامية في البلاد.

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