فتح التسجيل على الوظائف الموسمية بـ«هدية المدينة»

دعت إدارة مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج الراغبين بالعمل الموسمي لحج هذا العام 1435ه سرعة التسجيل عبر الموقع www.md-gift.com وذلك لوظيفة تعبئة وجبات، وتوزيع وجبات.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع فايز الأحمدي أن التسجيل بالموقع ينتهي مساء الجمعة الساعة 9 مساء، وإحضار أصل الهوية عند المقابلة الشخصية التي تقيمها عصر يوم السبت بالصالة الثقافية بجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري طريق المطار خلف الراشد مول، وإعلان أسماء المرشحين مساء الثلاثاء القادم.

وأضاف الأحمدي أنه يشترط على المتقدم للوظائف الموسمية مشاركته في الأعوام السابقة، ويجب عليه استخراج الشهادة الصحية ومن حملة الشهادة الثانوية فما فوق، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً، ويجتاز المقابلة الشخصية المحددة له فيما بعد.

الجدير بالذكر أن مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج هو أحد المشروعات الموسمية لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري ويقوم بتوزيع عبوات من الأطعمة خلال شهر رمضان وموسم الحج عبر عدد من المواقع وقد تم خلال شهر رمضان الماضي توزيع 600 ألف وجبة ويتوقع توزيع مليوني وجبة خلال موسم حج هذا العام.