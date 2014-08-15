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الخيمة الشعبية تزين فعاليات صيف الرس

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الخيمة الشعبية تزين فعاليات صيف الرس الخيمة الشعبية تزين فعاليات صيف الرس

    شهدت الخيمة الشعبية في مهرجان صيف الرس 35 والتي تحتضنه حديقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الكثير من الزائرين الذين حرصوا على زيارة الخيمة والتي تم إعدادها من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان لتكون واجهة تراثية جميلة لكافة الزائرين بمختلف أعمارهم.

وقد استضافت الخيمة الشعبية العديد من الشعراء الشعبيين والمنشدين وكبار السن والروائيين الذين أمتعوا الحاضرين بالأناشيد والقصائد والقصص المتنوعة.

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ خالد الحناكي أنه تم تنفيذ الخيمة الشعبية وتجهيزها بكافة المتطلبات سعياً لإحياء تراث الآباء والأجداد والتعريف بالموروث الثقافي والشعبي المتنوع للمملكة حتى يكون الجميع وبالذات من الشباب والصغار مطلعين على هذا الموروث الثقافي الجميل مؤكداً بأنه روعي في تصميم الخيمة أن تكون على طراز تراثي وطني جميل وتتزين بالعديد من الاكسسوارات التراثية والشعبية اللافتة.

وأكد الحناكي أن اللجنة المنظمة كانت حريصة كل الحرص على تقديم برامج ثقافية وألوان من الفعاليات المتنوعة تراعي كافة شرائح المجتمع التي تتوافد بشكل يومي على المهرجان لتقضي داخله أوقاتاً ممتعة ومسلية.

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