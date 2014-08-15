«بيت المقدس» تنفى صلتها بقوائم اغتيالات مشايخ قبلية بسيناء

عثر أهالى مدينة رفح، على منشورات أمام منازلهم، تنفى صلة جماعة أنصار بيت المقدس، عن ظهور قوائم اغتيالات لرموز من مدينة رفح.

وجاء نص البيان الذى عثر عليه الأهالى: “بخصوص المنشور الذى تم توزيعه فى رفح تحت عنوان (( بيان تحذيرى رقم 1 )) والذى يحتوى على تهديد لبعض العائلات والشخصيات، تؤكد جماعة أنصار بيت المقدس، أن ليس لها علاقة بهذا المنشور من قريب أو بعيد، وكذا الرسائل النصية التى أرسلت على هواتف بعض الشخصيات فى سيناء، ثانيا أن الجماعة لها سياسة خاصة فى التعامل مع عملاء الموساد وأجهزة الردة”.

وكانت مدينة رفح قد شهدت منذ يومين توزيع قوائم تهديد لبعض الرموز والعائلات من مدينة رفح المصرية.