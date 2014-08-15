وزير التعليم العالي: أبواب الجامعات مفتوحة للشرطة.. وانتخاب رؤسائها أدى لكوارث

قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إن أبواب الجامعات مفتوحة أمام قوات الأمن للسيطرة على العنف الذي يرتكبه بعض الطلاب، مؤكدا أن القانون يطبق على الجميع سواء كانوا طلاب أو أساتذة.

أضاف «عبدالخالق» في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج «مع أهل مصر» على قناة التحرير، مساء الخميس، أن الداخلية تتدخل بشكل استنثائي إذا عجز الأمن الإداري عن السيطرة على العنف الذي يرتكبه بعض الطلاب، مضيفا: «لولا الداخلية لما كان هناك عام دراسي كما كان يخطط الإخوان، وأتوجه للوزارة بالشكر».

وأكد «عبدالخالق» أن المدن الجامعية ليست مكانا للإرهاب، لذا لن يكون هناك مكان لأي طالب أو طالبة ينتهكوا القانون وقواعد الإقامة خلال العام الدراسي الجديد.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بعض أساتذة الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان أدخلوا العام الماضي متفجرات للجامعات بسيارتهم الخاصة وتمت إحالتهم للتأديب، مضيفا: «يؤسفني أن يحدث ذلك من أستاذ رسالته التربية والتعليم، ومن يفعل ذلك لا يستحق أن يكون أستاذا».

وحول تنسيق القبول بالجامعات، قال «عبدالخالق» إن هناك موسم تنسيق غير مسبوق، وكل طالب له مكان بالجامعات، وللمرة الأولى يكون هناك كليات مطروحة في المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن التحويل بالجامعات بالعام الجديد نسبته 10 % من إجمالي الطلاب، والوزير نفسه لا يملك أن يستثني أحدا في التحويل، وعلى الطلاب احترام القواعد المعلنة.

وردًا على سؤال حول مصروفات الجامعات الخاصة، أكد وزير التعليم العالي أن المصروفات تحكمها قوانين خاصة، وهناك اتفاق على أن تكون الزيادة السنوية 5 % فقط.

وأكد «عبدالخالق» أن انتخاب رؤساء الجامعات أدى إلى حدوث كوارث، قائلا: «الانتخاب تعني تربيطات وفواتير يتم تسديدها وتسوية حسابات مع من لم يدعم رئيس الجامعة، ولكن التعيين مبني على الاختيار من قبل لجنة محايدة».

وتوجه «عبدالخالق» برسالة إلى أولياء الأمور والطلاب، قائلا: «مستقبل أولادكم في أيدي أمينة، وبابي مفتوح للجميع، ونسعى دائما لتطوير العملية لتعليمية، وأدعو الطلاب لعدم التورط في أحداث عنف، لأن النتيجة محسومة وهي الفصل والسجن».

وأوضح «عبدالخالق» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه الكثير لتطوير العملية التعليمية والوصول إلى خريج محترم مسلح بالعلم والمعرفة، ويتضح ذلك من خلال الانفراجة بالخطط التمويلية للتعليم، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للبعثات ستنعقد، الإثنين المقبل، لاعتماد البعثات القادمة.