بالفيديو|| موضة «داعش» تغزو مصر.. ملثمون إخوان يدشنون «كتائب حلوان» لاستهداف الجيش والشرطة

على غرار تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام “داعش”، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر قيام بعض الملثمين من عناصر الإخوان،أطلقوا على أنفسهم «كتائب حلوان»، بالتهديد باستهداف قوات الجيش والشرطة.

وقال أحد الملثمين في الفيديو، وهو يحمل سلاحا في يديه ومن خلفه مثلمون يحملون أسلحة ويرفعون شعار “رابعة”: “دفعنا ثمنا من الدماء ومن تهجيرنا، والنساء تغتصب، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة، بأنهم مستهدفون لأنهم لم يراعوا أننا إخوانهم، فسفكوا الدماء واغتصبوا النساء، وهم إنقلابيون والجيش الحالي هو جيش “كامب ديفيد”، فلم يطلق طلقة واحدة على اليهود”، على حد زعمه.

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