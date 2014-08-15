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«التيار الشعبي»: الإساءة لثورتي 25 يناير و30 يونيو «إهانة للشعب»

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قال التيار الشعبي إنه تابع ببالغ الدهشة والاستنكار ما وصفه بـ«حملة التشوية المسعورة لثورة الشعب المصري وكل من ينتمي إليها، والتي بلغت ذروتها في المرافعات العلنية المذاعة على الهواء لرموز نظام مبارك التي قامت ثورة 25 يناير المجيدة ضدهم بالأساس وضد سياساتهم وفسادهم السياسي والمالي».

واعتبر التيار، في بيان أصدره، الخميس، أن هؤلاء الذين لم يحترموا تضحيات المصريين من دماء أريقت، وأعين فقئت، وأجساد امتلأت بالإصابات، انتهكوا بتشويههم لثورة 25 يناير الدستور المصري الذي يؤكد على احترام ثورة الشعب المصري العظيم في 25 يناير، وموجة تصحيح المسار في 30 يونيو، على مرأى ومسمع من مؤسسات الدولة، وفي ساحات المحاكم المنوط بها أولاً تطبيق القوانين وتأكيد احترام الدستور، وبرعاية وسائل إعلام تابعة لرجال أعمال يرتبطون ارتباطا وثيقا بمبارك ونظام حكمه، وكأنه تمهيد ممنهج لعودة هذه الوجوه إلى الحياة السياسية مرة ثانية والإفلات من العقاب على ما اقترفوه من جرائم بحق وشعبها.

وأكد التيار أنه وهو يجدد التأكيد على أن ثورة يناير المجيدة وموجة تصحيح مسارها في 30 يونيو، هي درة تاج نضالات الحركة الوطنية من أجل بناء دولة العدل والمواطنة القائمة على أساس ديمقراطي، يشدد على أن استقرار هذا البلد مرهون بتلبية مطالب أهله الملحة والمشروعة في العدل الاجتماعي والحرية، ويحذر من مغبة محاولات الالتفاف على هذه المطالب والتنكر لها بادعاء أن 25 يناير كانت «مؤامرة»، أو 30 يونيو «انقلاب».

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