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«الطيران»: 5 رحلات لمطار قابس بتونس لنقل 1275 مصريا فارين من ليبيا

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أعلن وزير الطيران المدني، الطيار حسام كمال، أن للطيران ستقوم بتسيير 5 رحلات، الجمعة، إلى مطار قابس التونسي لإعادة المواطنين المصريين الذي يعبرون الحدود الليبية – التونسية، وذلك بسعة مقعدية تصل إلى 1275 راكباً.

وأوضح وزير الطيران، في تصريح الخميس، أنه بوصول هذه الرحلات للقاهرة فمن المتوقع أن يرتفع عدد المصريين العائدين إلى أرض الوطن إلى أكثر من 14200 مواطن، تم نقلهم على متن 55 رحلة جوية مباشرة من مطاري جربا وقابس التونسيين.

وأضاف الوزير أنه ليس من المخطط القيام برحلات أخرى،مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعاود شركات الطيران المصرية تشغيلها للمطارات الليبية فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك بما يضمن سلامة الحركة الجوية وسلامة الركاب.

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