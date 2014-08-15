بالزغاريد وفي الظلام.. محلب يضع حجر أساس «وابور الثلج»

تفقد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، والدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، مساء الخميس، منطقتي الترجمان ووابور الثلج، المقرر نقل الباعة الجائلين المتواجدين بوسط البلد والمنطقة المحيطة بها إليها.

ووصل محلب إلى منطقة الترجمان في السابعة مساء، متأخرًا عن موعده المقرر في الرابعة عصرًا، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تفقد جراج الترجمان الذي تم الانتهاء من تجهيزه لينتقل إليه 1700 بائع بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر، وبعدها ينتقلون مرة أخرى إلى المجمع التجاري بأرض وابور الثلج.

واستمع محلب إلى مطالب أهالي منطقة السبتية الذين استقبلوه بالهتافات والزغاريد، وطالبوه بضرورة تخصيص أماكن لهم بالجراج.

بعد ذلك انتقل محلب لوضع حجر الأساس لأرض وابور الثلج، والتى شهدت انقطاع الكهرباء قبل وصوله مباشرة، وأكد رئيس الوزراء خلال وضعه حجر الأساس أنه سيتم نقل الباعة الجائلين للمكان وسيتم إظهاره في صورة حضارية لمصر.

من جانبه، قال محافظ القاهرة إن أعمال المرحلة الأولى لحصر وتسكين ونقل الباعة الجائلين ستتم في غضون عشرة أيام، وإنه بالفعل تم بدء الترتيبات النهائية المشتركة بين أجهزة المحافظة ووزارة الداخلية والجهات الأمنية لتنظيم وضبط عملية نقل الباعة الجائلين في المرحلة الأولى، والتى ستخصص للباعة المنتشرين والمحتلين لمنطقة وسط المدينة.

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز موقع مجمع الباعة بجراج الترجمان ورفع كفاءته من رصف وإضاءة ومظلات، وتزويده بدورات مياه حديثة ونقاط للشرطة والإطفاء والتعاقد مع شركات أمن ونظافة لخدمة الباعة والرواد من المواطنين، ويسع حوالى 1750 مكانًا، وتم أيضا رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالموقع ورفع كل الإشغالات والسيارت المهملة والخردة بسور جراج الترجمان، مع تنظيم عملية دخول رواد السوق من خلال توفير أكثر من مدخل بشارع الجلاء وشنن وآخر من شارع الصحافة.

وأوضح أن عملية نقل الباعة ستتم على ثلاث مراحل بدءًا من باعة وسط المدينة ورمسيس والمنتشرين بحي عابدين، مضيفًا أن هناك تنسيقًا وتواصلًا دائمًا مع ممثلي نقابة الباعة الجائلين بحيث يتم الحصر للمستحقين بالفعل، وتصل المساحة المخصصة لكل بائع حوالي 4 م2 بخلاف الممرات المحيطة به.