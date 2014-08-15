معروف يوسف يصل القاهرة للانضمام لتدريبات الزمالك

وصل النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المنضم حديثا من اتحاد الشرطة إلى مطار القاهرة مساء الخميس وذلك تمهيدا للمشاركة في تدريبات فريقه الجديد.

وكان معروف يوسف قد غادر إلى نيجيريا من أجل قضاء إجازة مع أسرته، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الزمالك.

وتأجل وصول معروف يوسف أكثر من مرة قبل أن يصل أخيرا مساء الخميس.

ويشارك معروف يوسف في مران الزمالك المقبل ليشارك الصفقات الجديدة التي انضمت للفريق الأبيض في الصيف الماضي.

وحضر أسامة فرحات وكيل أعمال اللاعب لمطار القاهرة لاستقباله، وكان برفقته زميله تيجاني شمس الدين لاعب المقاولون العرب.