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محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع ديفيد كاميرون تطورات الأوضاع في المنطقة

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محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع ديفيد كاميرون تطورات الأوضاع في المنطقة محمد بن زايد يبحث هاتفيا مع ديفيد كاميرون تطورات الأوضاع في المنطقة

 تلقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وبحث سمو ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء المملكة المتحدة خلال الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر بشأن تطورات ومستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة ومواقف البلدين تجاهها وخاصة الاوضاع في العراق والتطورات على الساحة الفلسطينية .
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