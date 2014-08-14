إبراهيم حسن: جهاز الزمالك ليس له دخل في رحيل محمد إبراهيم

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني ليس له دخل برحيل صانع الألعاب محمد إبراهيم عن القلعة البيضاء، مؤكدا أن الأمر برمته يعود للإدارة.

وذكرت التقارير البرتغالية أن محمد إبراهيم سيصل خلال أيام للبرتغال لحسم صفقة انتقاله إلى ماريتيمو في صفقة وصلت 400 ألف يورو.

وقال إبراهيم حسن للصحفيين: "ملف محمد إبراهيم كاملا مع الإدارة، والجهاز الفني ليس له دخل فيه".

وكان التوأم حسام وإبراهيم حسن قد طلبا من اللاعب تأجيل فكرة الرحيل لبعد مباراتي فيتا كلوب والهلال السوداني أملا في أن يكون هناك فرصة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولكن جاءت خسارة الزمالك أمام فيتا بهدف وإنهاء أمل الأبيض في التأهل للدور التالي لتعجل برحيل اللاعب.