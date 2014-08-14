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التوأم يطلب من إدارة الزمالك سرعة ربط توفيق وجابر

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التوأم يطلب من إدارة الزمالك سرعة ربط توفيق وجابر التوأم يطلب من إدارة الزمالك سرعة ربط توفيق وجابر

طالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة مجلس إدارة النادي الأبيض بسرعة تجديد تعاقد أحمد توفيق وعمر جابر لاعبي الفريق.

وينتهي تعاقد جابر -22 عاما- وتوفيق -23 عاما- في نهاية الموسم المقبل، ويحق لهما التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وقال إبراهيم حسن للصحفيين: "طالبنا من الإدارة سرعة تجديد التعاقد للاعبين لمزيد من التركيز وبيان مدى أهميتهما للفريق".

وكان الزمالك قد تعاقد مع 15 لاعبا جديدا في الصيف الماضي، ورحل عنه عدد من الأسماء.. ولكن الجهاز الفني يرغب في الاحتفاظ باللاعبين الصغار أطول وقت ممكن.

ويستعد الزمالك للدوري الممتاز وكأس السوبر المصري بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات.

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