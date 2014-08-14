كورتو مولتيدو يطلق مجموعته الجديد "ليدي ليبرتي"

بيروت- سيدتي نت

أطلق كورتو مولتيدو، مصمم الإكسسوارات الفاخرة، مجموعته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2014-2015 على موقع corto.com. وتتميّز التشكيلة بباقة ألوان تتنوّع بين تدرجات اللون الأخضر كالزيتوني والعسكري الداكن، والذهب الوردي، والبرونز والأزرق السماوي.

تتألق التشكيلة بحقيبة تحمل اسمها "ليبيرتي"، وتتخذ تصميم حقيبة كتف صغيرة وأنيقة يتباين فيها اللون الزيتوني لجلد ثعبان الماء باللون الأسود لجلد العجل، مع لمسات خفية من التفاصيل الرائعة للحبكات التي تحاكي شكل التاج. وتضم عروض "كورتو" حقائب "تيفاني" من جلد الثعبان بلون الذهب الوردي مع حزام كتف قابل للإزالة، وحقيبة الكاميرا الكلاسيكية "ثيودورا"، لتتكامل مع شرابة وحرف C المتألق وختم النجمة المميّز. كما تمتاز حقيبة كلاتش "سوزان" في هذا الموسم بالعديد من اللمسات التزيينية باللون الاخضر الزيتوني ولون الذهب الوردي. وتعود حقائب "سوزان شوك" لتتألق بالخرز الأسود، ومشبك من عرق اللؤلؤ أو المرمر. هذا بالإضافة الى حقيبة "هدسون" المميزة لأول مرة بتصميم يبوح بحيوية نابضة وومضات لونية ساحرة.