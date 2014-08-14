استياء بين سكان مدينة الشروق بسبب تغيير خط سير الأوتوبيس الأزرق الجديد

حالة من الاستياء سادت بين سكان مدينة الشروق بسبب تغيير خط سير الأوتوبيس الازرق رقم 1016، ليصبح خط السير الشروق- طريق السويس- الدائرى – شبرا الخيمة وذلك بدلًا من أن يتجه إلى مناطق ألماظة و مصر الجديدة وحلمية الزيتون و المطرية وحدائق القبة، وبالتاى حرمان بعض سكان مدينة الشروق من الوصول إليها.

وأكدت مصادر بهيئة النقل إن السبب فى ذلك هو انخفاض الإيرادات لهذا الخط ، الأمر الذى يطرح تساؤل ما هو الأساس فى تشغيل وإدخال خطوط مواصلات عامة إلى المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، حيث أن تشجيع الانتقال و الإقامة بها هو الأساس وليس تحقيق الإيراد المطلوب.

من جانبه قال عمرو محمد – أحد سكان المدينة – إنه قام بالاتصال برقم الشكاوى التابع لرئاسة الوزراء وهو 16528 وقام بعمل شكوى طلب فيها عدم تغيير مسار الأوتوبيس الأزرق 1016 خط (مدينة الشروق – حدايق القبة) وأخبروه أنه يجب أن تكون الشكوى جماعية حتى يتسنى لهم الإبقاء على مسار الخط، الأمر الذى يحتم على سكان المدينة ممن يستفيدون من هذا الخط أن يسجلوا شكواهم حتى لا تتضرر مصالحهم.