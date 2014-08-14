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الرئيس السيسي يصدر قرارا بطرح أسهم الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة

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الرئيس السيسي يصدر قرارا بطرح أسهم الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة الرئيس السيسي يصدر قرارا بطرح أسهم الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر طرح أسهم الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة للمواطنين بفئات مالية مختلفة على أن تكون مدة الشهادة خمس سنوات وبفائدة تبلغ 12% وتصرف كل ثلاثة أشهر للمواطن.

وأضاف محلب في تصريحات للإعلاميين مساء اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماعه و4 وزراء بالرئيس أن السيسي قرر أن تحصل كل أسرة تتسلم معاش ضمان اجتماعي من الدولة على سهم بقيمة 100 جنيه في مشروع القناة، مشيرا إلى أن كافة أسهم المشروع ستكون معفاة الضرائب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إصدار شهادات أسهم بالدولار الأمريكي واليورو الأوربي للمصريين في الخارج وسوف يصدر الشهادات والأسهم البنوك المصرية فقط، مؤكدًا أن القرارات التي صدرت عن الاجتماع مع الرئيس تهدف إلى أن يتم تأسيس وتنفيذ وتمويل المشروعات القومية الكبرى من المصريين وبالإرادة الوطنية الخالصة.

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