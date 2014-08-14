محافظ الإسماعيلية: خصم 10 أيام لـ 10 من مسئولى القرى بسبب الأهمال

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية قرارا بتاريخ 14 أغسطس 2014 بشأن مجازاة 10 من رؤساء وسكرتيرى عدد من القرى ومسؤلى الادارات الهندسية بهذه القرى بخصم 10 أيام من رواتبهم .

جاء ذلك بناءا على التحقيق رقم 85 لسنة 2014 بخصوص تقرير مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى الخاص ببيان التعديات على الأراضى الزراعية التى ضبطت بنطاق تلك الوحدات المحلية وثبوت التقصير والتهاون من قبلهم فى التعامل مع تلك التعديات والتصدى لها وازالتها .

و شمل القرار مجازاة كل من عبدالله منصور ابراهيم رئيس قرية نفيشة وطارق محمود الصباغ رئيس قرية القصاصين الأسبق وعلى عبد الفتاح محمد رئيس قرية هاويس سرابيوم وسامية عبد السميع مجلع رئيس قرية أبوسلطان ومحمود محمد على محمد رئيس قرية السلام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة وحنيدق عبد الهادى أحمد سكرتير قرية الضبعية ومحمود أحمد الصولى سكرتير قرية الفردان وابراهيم السيد حسن مسؤل الادارة الهندسية بقرية نفيشة وأيمن أديب عزيز مدير الادارة الهندسية الأسبق بالتل الكبير ومحمد عبد العال محمد سعيد مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة فايد سابقا .

ويأتى هذا فى إطار تأكيدات محافظ الاسماعيلية على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون أية استثناءات لأحد .