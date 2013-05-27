عودة العمل بمنفذ السلوم بعد إنهاء أزمة منع موظفي الجمارك من الوصول للمنفذ

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية والشعبية بمدينة السلوم، إلى إعادة تشغيل منفذ السلوم البري في الاتجاهين. بعد أن أغلقه موظفو الجمارك مساء أمس واضربوا عن العمل احتجاجا على قيام عدد من أهالي مدينة السلوم الحدودية بمنع موظفي مصلحة الجمارك المصرية العائدين من الأجازة الشهرية من الدخول للمدينة واعتراض طريقهم إلى منفذ السلوم البري، احتجاجا من الأهالي على ما وصفوه سوء معاملة موظفي الجمرك لأبناء السلوم العاملين في التجارة ونقل البضائع من ليبيا واحتجاز بضائعهم.

وعلى أثر ذلك قام العاملون بجمرك السلوم بالإضراب عن العمل ووقف حركة السفر بين مصر وليبيا في الاتجاهين تضامنا مع زملائهم العائدين من الأجازات، الذين اضطروا إلى العودة إلى مدينة سيدي براني الواقعة شرق السلوم بحوالي 80 كيلو متر وتجمعوا في كافتيريا عمر المختار على الطريق الدولي بسيدي براني انتظارا لعودتهم لعملهم .

وأكد عدد من العاملين بالجمارك أن ما تعرضوا له هو محاولة لارهاب الموظفين والضغط عليهم لكي يغضوا الطرف عن تهريب البضائع من الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم المستحقة عنها للدولة.