التليفزيون المصري يعرض شراء الدوري حصرياً بـ 270 مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات

أرسل رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، عصام الأمير، خطاباً رسمياً، اليوم الخميس، إلى جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، يعرض شراء الدوري العام المصري حصرياً لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 270 مليون جنيه.

وتضمن الخطاب تقسيم عرض شراء بطولة الدوري العام لموسم 2014-2015 بقيمة 80 مليون جنيه ، والموسم الكروي 2015 – 2016 بقيمة 90 مليون جنيه ، والموسم الكروي 2016-2017 بقيمة 100 مليون جنيه .

يأتي العرض استناداً للبند الثامن من العقد الموقع بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد الكرة ولجنة الأندية بتاريخ 1/1/2014 .

أ ش أ