جامعة جنوب الوادي تشارك في الملتقى التاسع عشر بالأردن

كتب : رجب آدم منذ 12 دقيقة

شاركت جامعة جنوب الوادي في الملتقى التاسع عشر لتبادل عروض التدريب بين طلاب الجامعات العربية والذي عقد في جامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية الدكتور سلطان أبوعرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية في الفترة من 30 أبريل وحتى 2 مايو 2013م.

وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تم تبادل عروض تدريب الطلاب بين جامعة جنوب الوادي وطلاب جامعات اليمن والسودان والعراق وبلغ عدد العروض التي حصلت عليها الجامعة لطلابها 93 عرضًا في حين بلغ عدد العروض التي قدمتها الجامعة 144 عرضًا.