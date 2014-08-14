ضبط تشكيل عصابي تزعمه وكيل نيابة مفصول خطفوا طالب مقابل فدية 5 مليون جنيه

نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية في ضبط تشكيل عصابي يتزعمه وكيل نيابة مفصول ومحامي وتاجر عقارات وساقطة بعد قيامهم باختطاف طالب مقابل الحصول على فدية 5ملايين جنيه من والده .

كان العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة قد تلقى بلاغا من محمود بكري همام عبد الرحمن 62سنة صاحب مكتب إستيراد وتصدير مقيم شارع 23يوليو أول المحلة بتعرض نجله محمود للخطف من مجهولين وتلقيه اتصال تليفوني من مجهول مستخدما الهاتف الخاص يطلب منه خلاله دفع مبلغ نقدي قدره 5ملايين جنيه مقابل إطلاق سراح نجله فتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية ضم العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود والمقدم شريف عفيفي وأحمد كوهية ومحمد فتحي ضباط فرع البحث الجنائي والرائد حسن ابو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والرائد هيثم الشامي الضابط بفرع البحث الجنائي .

وتم التوصل إلى المتهمين وهم كل من عبد الحي إسماعيل عبد الحي منصور 29سنة وكيل نيابة مفصول مقيم قرية الغريب مركز زفتى ،و وليد محمد محمود ابو غزالة 30سنة محامي حر مقيم الراهبين مركز سمنود ،السيد إبراهيم عبد الغني 40سنة وشهرته” أشرف الديب” مقيم مساكن مبارك كول الراهبين مركز سمنود،ريم تميم محمد بركات24سنة حاصلة على معهد فني ومقيم منطقة الحكمة أول طنطا.

وقاموا باستدراج المجني عليه عن طريق المتهمة الرابعة وقاموا باحتجازه داخل شقة المحامي وتم إعداد حملة مكبرة وتم ضبط المتهمين الأربعة وإطلاق سراح الطالب .

واعترف المتهمين بارتكاب الواقعة مقابل الحصول على مبلغ 5ملايين جنيه من والد المجني عليه لإطلاق سراحه تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.