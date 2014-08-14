حمودي والنني خارج التشكيل الأساسي لبازل أمام سانت جالين

أعلن باولو سوزا المدير الفني لبازل عن تشكيل فريقه لمواجهة سانت جالين بالجولة الخامسة للدوري السويسري والذي لم يشهد مشاركة أساسية للثنائي المصري محمد النني وأحمد حمودي.

ويلتقي بازل في التاسعة مساء أمام ضيفه سانت جالين.

وذكر بازل عبر موقعه الرسمي أن أحمد حمودي المنضم حديثا لبطل الدوري السويسري أصبح جاهزا للمشاركة مع فريقه الجديد، وربما يظهر أمام سانت جالين.

ولكن جاء التشكيل وضم: فاسليك، شار، خاكا، سوتشي، أليجي، سيري دي، فراي، زوفي، جونزاليس، كاكيتاني، وديلجادو.

وجمع بازل 12 نقطة كاملة من أول أربع مباريات، ولم يتمكن حمودي من المشاركة نظرا لإجراءات إدارية .. ولكنه أصبح جاهزا الآن.

بينما ظهر زميله المصري الأخر في بازل محمد النني في مباراتين أمام لوزيرن وثون بعد أن بدأهما كأساسي.