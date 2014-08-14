بالصور.. محافظ السويس ووزير إماراتي يتفقدان مشروعات تنموية

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الأماراتي، واللواء محمد شمس مساعد رئيس أركان الجيش الثالث نائبًا عن اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد المرسي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة بتفقد مصنع جي بي بولو لتصنيع الحافلات والسيارات بمنطقة السخنة .

وخلال الزيارة، تم الاحتفال بتصنيع أول أتوبيس بمواصفات معينة ليكون النواة لتدعيم هيئة النقل العام بعدد من الأتوبيسات التي سيتم تصنيعها بمصنع غبور بالسخنة لتوريد300 أتوبيس لهيئة التسليح ومنها إلي هيئة النقل العام بالقاهرة لخدمة محافظات القاهرة الكبري والمدن الجديدة بها .

كما زار المحافظ والوزير الإماراتي، شركة موانئ دبي العالمية السخنة وتفقد الميناء الذي يعد جزء هام ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس .

وأشاد المحافظ، بدور دولة الإمارات ووقوفها مع مصر منذ سنوات طويلة مشيرا إلي ان هناك مشروعات تنموية إماراتية تقام علي ارض السويس منها بناء 2016 وحدة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد بمنطقة الصفا وإنشاء الوحدة الصحية بقرية عرب العمارين بمنطقة السخنة .

وأكد الدكتور سلطان الجابر، علي عمق العلاقة بين مصر والإمارات مشيرا إلي أن مشروعات تنموية إماراتية تقام بمصر لدفع عجلة الاستثمار والاقتصاد القومي مثل الإسكان والنقل والصرف الصحي ومؤكدا علي زيادة الاستثمارات في مصر من الجانب الإماراتي خلال الفترة القادمة .

واستعرض المهندس إبراهيم الحمادي، تاريخ وبداية ميناء السخنة ودورها الهام قي المنطقة في إثراء الحركة التجارية والاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر ودول العالم .

وحضر الزيارة اللواء، هشام عطية رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وسعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة والمهندس رؤف غبور رئيس مجلس إدارة شركة جي بي بولو للحافلات والمهندس وفاء توفيلس الرئيس التنفيذي للشركة والعاملين بالشركة .