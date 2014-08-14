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جمهور سعد رمضان يرفع العلم اللبناني بإصرار منه

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جمهور سعد رمضان يرفع العلم اللبناني بإصرار منه جمهور سعد رمضان يرفع العلم اللبناني بإصرار منه

الخميس 14-08-2014 15:23

أحيا النجم اللبناني سعد رمضان حفلاً ناجحاً ضمن ليالي مهرجانات حاصبيا جنوب لبنان، وتعدد جمهوره من كل الأعمار كباراً وصغارا. وقد أدى سعد أجمل أغانيه من قديمه وجديده، ووجه تحية للجيش اللبناني. كما أصرّ أن يرفع الجمهور بأكمله علم الجيش .
يذكر أن سعد سيحيي يوم السبت حفلاً مع الفنانة رويدا عطية في بلازا بالاس، على أن يتوجه في السادس والعشرين من الجاري إلى استراليا لإحياء مجموعة حفلات هناك.

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