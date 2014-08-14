جمهور سعد رمضان يرفع العلم اللبناني بإصرار منه

أحيا النجم اللبناني سعد رمضان حفلاً ناجحاً ضمن ليالي مهرجانات حاصبيا جنوب لبنان، وتعدد جمهوره من كل الأعمار كباراً وصغارا. وقد أدى سعد أجمل أغانيه من قديمه وجديده، ووجه تحية للجيش اللبناني. كما أصرّ أن يرفع الجمهور بأكمله علم الجيش .

يذكر أن سعد سيحيي يوم السبت حفلاً مع الفنانة رويدا عطية في بلازا بالاس، على أن يتوجه في السادس والعشرين من الجاري إلى استراليا لإحياء مجموعة حفلات هناك.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"