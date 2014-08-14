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عزاء نهاد رمزي يجمع عز وزينة لأول مرة منذ الأزمة

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عزاء نهاد رمزي يجمع عز وزينة لأول مرة منذ الأزمة عزاء نهاد رمزي يجمع عز وزينة لأول مرة منذ الأزمة

الخميس 14-08-2014 15:47

حرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء في نهاد رمزي زوجة المنتج محمد حسن رمزي، الذي أقيم في مسجد عمر مكرم وبدا رمزي في حالة مزرية حيث بدا عليه الإعياء وارتدى كمامة لأنه مصاب بنزلة برد حادة إضافة إلى حالته النفسية الصعبة حيث اشتهر بحبه الشديد للراحلة.
العزاء شهد أول لقاء بين أحمد عز وزينة حيث حضر كلاهما لأداء واجب العزاء ولكنهما لم يلتقيا وجها لوجه.
وشارك في العزاء عدد من الفنانين منهم أحمد السقا و محمد هنيدي وهدى رمزي و منة شلبي و سميرصبري ومدحت العدل وسامي العدل وحسن الرداد وفيفي عبده ومحمود ياسين والفنانه شهيرة ودنيا سميرودنيا عبد العزيز ودرة و عمرو سعد وغاده ابراهيم ودلال عبد العزيز وبهاء الدين محمد و المغنية ساندي والمنتج السينمائى أحمد السبكي ومحمد السبكي والمخرج عمرو عرفة.

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سيدتي