زياد خوري يُغنّي لبنان والجيش في مهرجانات الحدث

أحيا الفنان زياد خوري، نجم "أراب أيدول"، الليلة الثانية من مهرجانات الحدث إلى الشرق من العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور جمهور كبير أتى للاستمتاع بصوته القويّ. وكان ظاهراً حضور الذين دعموه خلال تواجده في برنامج "أراب أيدول"، وهو البرنامج الذي شكّل بطاقة جواز زياد الأولى إلى عالم الغناء.

وصل زياد إلى كواليس الحفل عند الساعة التاسعة مساء، وخصّ "سيدتي نت" بلقاء عفويّ، تحدّث فيه عن حبّه لبلدته الحدث، حيث غنّى للمرّة الأولى فيها، متوجّهاً بالشكر إلى أهلها على وقوفهم الدائم معه، لا سيّما خلال وجوده في برنامج "أراب أيدول"، مشدّداً على رغبته في غناء ما تعوّد الناس سماعه منه.

أغنية لبنانية قريباً جدا

وعن عدم طرح أغنيات خاصّة به، أوضح زياد أنّ انشغاله بالجولات الفنيّة، التي قام بها في كندا وأمريكا وفي عدد من الدول العربية حالت دون تقديمه أيَّ إصدارات جديدة، بالرغم من إشارته إلى أنّه يُحضّر مع شركة "بلاتينيوم ريكوردز" أعمالاً جديدة. ومن المرجّح أن يُصدر زياد أوّل أغنية قريباً جداً، مع فيديو كليب، باللهجة اللبنانية. لكنّ زياد لم يُفصح عن نوع الأغنية ولا عن لونها، تاركاً مجالاً لتوقّع نفحةٍ رومانسيّة أو لون جبليّ، معتبراً أنّ من الأفضل جعل الأمر مفاجأة للجمهور.

صداقتي قوية مع عساف وأحمد وفرح

من ناحية أخرى، ورداً على سؤال عن الأشخاص، الذين يرتبط معهم بصداقة منذ برنامج "أراب أيدول"، أشار إلى أنه "لا يزال صديقَ الجميع، لاسيّما مَن وصلوا إلى النهائيّات كمحمد عساف وفرح يوسف وأحمد جمال، كوننا قمنا بجولات فنيّة معاً".

وعن فكرة طرح "ديو"غنائي، على غرار ما قدّمه مع سلمى رشيد، زميلته في "أراب أيدول"، أكد أنّ "الفكرة متاحة وكلّ شيء وارد".

ووصف زياد علاقته بالفانز بأنّها رائعة، موجّهاً إليهم شكراً كبيراً لوقوفهم الدائم إلى جانبه ودعمهم له خلال مسيرته الفنية.

زياد يشعل مهرجانات الحدث

وكان زياد قد افتتح المهرجان بأغنية "لبناني" للفنان عاصي الحلاني، وأشعل الجوّ حماساً بغنائه بعضاً من الفولكلور اللبناني لمدّة ساعة تقريباً، حيث رقص الجميع الدبكة على إيقاعاته، ولم نشاهد إلا جمهوراً يهتف باسم زياد، صغاراً وكباراً. وللمناسبة، أهدى زياد بعض أغانيه إلى الجيش اللبناني، موجّهاً إلى العسكريين تحية شكر وإكبار على كلّ ما يقومون به من أجل الدفاع عن أرض الوطن.

ولدى مغادرته، لحق به عدد كبير من معجبيه لالتقاط الصور إلى جانبه، حيث أبدى زياد كلّ رحابة صدر، سواء اتجاه الكبار أو الصغار.

ترقبوا لقاء مصور مع زياد ولقطات من حفله لاحقاً على موقع "سيدتي نت"

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