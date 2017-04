Sylvester Stallone يعود الى الصالات العربية

Guardians of the Galaxy و The Expendables 3 فيلمان بدأ عرضهما في الصالات العربية وهذه لمحة سريعة عنهما.

The Expendables 3

يعود الممثل Sylvester Stallone بقوّة هذا الأسبوع الى صالاتنا مع الجزء الثالث من فيلم The Expendables ، وعلى عكس الجزءين السابقين، يتميّز فيلم The Expendables 3 بكونه يحتوي على أقل مشاهد دموية وعنيفة، ما يفسح المجال ليشاهده الصغار. أما المواجهة هذه المرة، فستكون مع مهرّب الأسلحة Stonebanks الذي يؤدي دوره Mel Gibson.

The Expendables 3 سينال إعجاب محبي أفلام الأكشن ويمكن وصفه بالإنكليزية بالـ Non-Stop Action Movie ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ومصر ولبنان.

Guardians of the Galaxy

"مفاجأة"، بهذه الكلمة يمكن وصف فيلم Guardians of the Galaxy المقتبس عن قصص مصوّرة ومن إنتاج Marvel Studios الشركة التي قدّمت لنا سابقاً سلسلة أفلام Iron Man و Thor وThe Avengers. ثلاثة أمور يتميّز بها هذا الفيلم: أولاً، لا يوجد فيه أبطال خارقون بل أبطال عاديين حتى لو كانت أشكالهم غير مألوفة، ثانياً السيناريو مشوّق والشخصيات تتمتّع بروح الدعابة وهذا ما سيجعل الجمهور يضحك طوال مدة عرض الفيلم، ثالثاً، موسيقى الفيلم سترجعنا الى أجواء السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، ناهيك عن مشاهد الأكشن والمغامرات. نصيحة: إذا اخترتم مشاهدة هذا الفيلم لا تخرجوا من الصالة عند انتهائه فهناك مشهد مضحك جداً في انتظاركم.

Guardians of the Galaxy يشارك في بطولته Chris Pratt و Zoe Saldana و Dave Bautista ويعطي الممثلان Vin Diesel و Bradley Cooper صوتهما لشخصيتي Groot و Rocket. يعرض الفيلم حالياً في الإمارات العربية المتحدة والأردن وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق ومصر ولبنان.